傳平保旗下壹賬通及電盈入圍積金易平台招標

中標財團有望在未來十年獲370億港元的收入，因為政府已就計劃撥出33億元，而平台營運商將基於系統內的總資產規模收取費用，目前出價範圍介乎20至35個點子，按6月強積金總資產9,680億元計算，相當於每年可獲20億至34億元。

據報，金融壹賬通與法國科技服務企業Atos SE組成財團，後者為國際奧林匹克委員會的技術合作夥伴。至於電訊盈科則與總部設於新加坡的奕豐集團(iFAST Corp)合作。

積金局期望透過「積金易」電子平台，整合430萬名用戶數據，令用戶更易整合帳戶、更改計劃及降低費用等。

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