傳平保旗下壹賬通及電盈入圍積金易平台招標
2020年08月06日 14:41
東網電視更多新聞短片
積金局計劃於2022年推出「積金易」電子平台，於去年底開始招標。據財經媒體彭博引述知情人士指，由中國平安(02318)旗下的金融壹賬通，以及電訊盈科(00008)牽頭的財團均有份入圍，積金局最快本月內敲定中標者。
中標財團有望在未來十年獲370億港元的收入，因為政府已就計劃撥出33億元，而平台營運商將基於系統內的總資產規模收取費用，目前出價範圍介乎20至35個點子，按6月強積金總資產9,680億元計算，相當於每年可獲20億至34億元。
據報，金融壹賬通與法國科技服務企業Atos SE組成財團，後者為國際奧林匹克委員會的技術合作夥伴。至於電訊盈科則與總部設於新加坡的奕豐集團(iFAST Corp)合作。
積金局期望透過「積金易」電子平台，整合430萬名用戶數據，令用戶更易整合帳戶、更改計劃及降低費用等。
－－－－－
Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！