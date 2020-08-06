新盤動向：帝御．金灣次輪銷售單位暫錄約9500個登記

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．金灣收票反應繼續理想，上周六(1日)開售後，首輪共有約8,000個向隅登記有意認購次輪銷售單位，加上近日已錄得約1,500張新票，暫時合共已有約9,500個登記，料周日(9日)推出的185伙非常大機會可售罄。最快當天售樓後考慮第三輪推售安排，詳情可能下周一(10日)公布。

他透露，項目第1期只有3伙頂層特色單位，其中位於3座19樓單位10連天台戶，實用面積1,267方呎，可享游艇會景色。單位的廚房及浴室配套亦已作升級。該單位將以招標形式推售。

他又稱，項目地理位置理想，日後住戶可通過屯門至赤鱲角連接路，快速連接港珠澳大橋及香港國際機場，亦可透過深港西部通道往返內地。

至於樓盤第2期希望可緊接第1期單位售罄後，盡快取得預售樓花同意書，有機會今年推出。

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