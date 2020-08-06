反效果？內地變相嚴控影子銀行貸款利率　恐害中小企

綜合外電報道，儘管內地今年銳意紓解企業融資難、融資貴問題，甚至從源頭上遏止非法催收高利放貸債務，但嚴控民間借貸利率的後果，可能對中小企業造成更大傷害。

內地最高人民法院聯同國家發改委於7月發布意見明確提出，大幅降低民間借貸利率的法定上限。市傳計算方法將與貸款市場報價利率(LPR)掛鈎，可能較目前利率上限狠削8.6厘，至15.4厘。換言之，高於該利率水平的貸款將可能不受司法保護。

惟分析人士警告，上述新規變相限制影子銀行的貸款規模。影子銀行主要是指發揮與商業銀行類似功能、但並非正規銀行的市場型金融信貸體系。同時，私人貸款經營者或寧願暫停營運，也不願遵守新規而蒙受損失。在經濟低迷時期拖欠債務的情況下，許多小企業無法獲得傳統銀行貸款，可能更難獲得私人貸款。

值得留意的是，內地金融監管部門為應對新冠肺炎疫情衝擊，曾要求銀行業延長中小企業貸款還本付息的期限。不過，市傳有地方監管部門已通知，進一步對中小企業貸款實施階段性延期還本付息規定，並不適用外資銀行。因此，外資銀行自7月起毋須再報送企業貸款延遲還本付息的情況，有指該要求更屬全國性質。

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