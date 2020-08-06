全球處冧市前平靜？新債王：要睇實呢個指數

外國傳媒報道，由美國銀行所創建的「ICE BofA MOVE指數」(被視為美債市場的「恐慌指數(VIX)」近日徘徊歷史低位附近。被市場譽為「新債王」的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，這恐怕是暴風雨前的平靜，需留意未來股、債動盪。

上述MOVE指數上周跌至歷史新低40.66，8月雖然有所回升，但亦僅44.11，仍然是極低迷狀態。該指數愈低，代表美債孳息率僅輕微波動，同時反映「大幅波動」是遲早的事，即市場會有「大事」發生。

事實上，在避險情緒推動下，資金不斷湧入債市，美國5年期國債孳息率周二(4日)創歷史新低，10年期美債孳息率也挫至5個月低位。以中期角度來看，美國經濟前景仍有巨大風險，這是債息穩定下跌的主因。

岡拉克表示，今年3月MOVE指數在10多年高位，如今卻已降至10年以來低位，但必須留意的是，在交易清淡及其他季節性因素影響之下，8月通常是波動劇烈的一個月，考慮到債息下滑，可能會引發新的動盪。

Medley Global Advisors全球宏觀策略主管Ben Emons表示，從歷史經驗來看，當實際債息降至新低時，MOVE指數就會升高，目前正是這樣。換言之，股市大幅波動的日子可能很近了。

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