【市後重點睇】英鎊做好　金價升上2054美元後回順

美匯指數處92.81，離岸人民幣(CNH)報6.9454，港匯偏強企7.7502，美元兌日圓處105.56，歐元報1.1856，英鎊進一步漲至1.3184。現貨金價高見2,054美元，現報2,046美元。布油見45.32美元，紐油企42.19美元。道指期貨上升126點。

●市後關注點

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

●新冠肺炎：

-調查指1/3人收入減少，三成港人要增加借貸。

-「中國疫苗大王」成上月全球身家增長最快富豪。

-全球銷量減半，豐田上季營業利潤瀉98%。

●全球科技戰：傳印度擴大中國App禁令，小米瀏覽器上榜。

●中美金融戰：傳內地積極測試虛擬人幣，為國際化提速鋪路。

●中美科技戰：

-大摩指騰訊在美收入佔比僅2%，短期影響不大。

-Instagram推「山寨版TikTok」搶攻市場。

●中國經濟：

-汽車成谷內需手段，鼓勵放寬限購。

-深圳推汽車「以舊換新」，小汽車獲補貼3,000人幣。

-廣東省2至6月減免社保費近664億人幣。

-IMF駐華代表：料中國是今年全球唯一錄增長主要經濟體。

-華為料中國年內將建成80萬5G基站，用戶勢超2億。

-外資增持近千億政策性金融債，創新高。

-國債淨融資遠未達標，年內發行勢創新高。

●【全球攬炒】

-澳洲疫情反彈，失業率恐高達10%。

-菲律賓次季經濟收縮16.5%，史上最慘。

-英國利率維持不變，料今年GDP萎縮9.5%。

●【亂世買金】

-秘魯上半年銅及黃金產量銳減。

-法興策略師料黃金表現將勝美股。

●對沖基金對股市持續上漲表樂觀，惟客戶看法迴異…

●星展集團次季利潤降兩成，疫情致貸款損失飆2倍。

●高盛：股市周期輪動範圍或擴大到新興市場。

●中物聯：7月全球製造業PMI為51.3%，連升三個月。

●【全球救市】美航空業再獲1,950億元援助金，特朗普表支持。

●新盤動向：帝御．金灣次輪銷售單位暫錄約9,500個登記。

●差估署：6月份私宅落成1,365伙，按月跌63%。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626