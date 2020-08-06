【市後重點睇】英鎊做好 金價升上2054美元後回順
2020年08月06日 16:15
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美匯指數處92.81，離岸人民幣(CNH)報6.9454，港匯偏強企7.7502，美元兌日圓處105.56，歐元報1.1856，英鎊進一步漲至1.3184。現貨金價高見2,054美元，現報2,046美元。布油見45.32美元，紐油企42.19美元。道指期貨上升126點。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數收報24,930點，跌171點。主板成交1,358億港元。騰訊收報555.5元，跌0.98%。https://bit.ly/3icw4Nz
●A股快報：滬綜指收升8點，數碼貨幣板塊炒起。https://bit.ly/31lKggE
●新冠肺炎：
-調查指1/3人收入減少，三成港人要增加借貸。
-「中國疫苗大王」成上月全球身家增長最快富豪。
-全球銷量減半，豐田上季營業利潤瀉98%。
●全球科技戰：傳印度擴大中國App禁令，小米瀏覽器上榜。
●中美金融戰：傳內地積極測試虛擬人幣，為國際化提速鋪路。
●中美科技戰：
-大摩指騰訊在美收入佔比僅2%，短期影響不大。
-Instagram推「山寨版TikTok」搶攻市場。
●中國經濟：
-汽車成谷內需手段，鼓勵放寬限購。
-深圳推汽車「以舊換新」，小汽車獲補貼3,000人幣。
-廣東省2至6月減免社保費近664億人幣。
-IMF駐華代表：料中國是今年全球唯一錄增長主要經濟體。
-華為料中國年內將建成80萬5G基站，用戶勢超2億。
-外資增持近千億政策性金融債，創新高。
-國債淨融資遠未達標，年內發行勢創新高。
●【全球攬炒】
-澳洲疫情反彈，失業率恐高達10%。
-菲律賓次季經濟收縮16.5%，史上最慘。
-英國利率維持不變，料今年GDP萎縮9.5%。
●【亂世買金】
-秘魯上半年銅及黃金產量銳減。
-法興策略師料黃金表現將勝美股。
●對沖基金對股市持續上漲表樂觀，惟客戶看法迴異…
●星展集團次季利潤降兩成，疫情致貸款損失飆2倍。
●高盛：股市周期輪動範圍或擴大到新興市場。
●中物聯：7月全球製造業PMI為51.3%，連升三個月。
●【全球救市】美航空業再獲1,950億元援助金，特朗普表支持。
●新盤動向：帝御．金灣次輪銷售單位暫錄約9,500個登記。
●差估署：6月份私宅落成1,365伙，按月跌63%。
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