新冠肺炎：東京中心區商廈空置率升幅創紀錄

新冠肺炎疫情造成的經濟影響擴散，加上東京地區因疫情相關原因破產的企業達到過百家，當地中心區商廈空置率增幅創出紀錄水平。

財經媒體彭博報道，據房地產經紀商三木商事株式會社(Miki Shoji Co.)數據，東京五個主要商業區商廈的空置率連續第五個月上升，從6月的1.97%升至7月的2.77%，創史上最長連升紀錄；空置率升幅亦刷新2009年創下的前紀錄。

數據顯示，東京中心區域五個主要商務區的寫字樓空置率全面上升，其中港區空置率升幅最大，達到1.19個百分點。

自2012年末首相安倍晉三上台以來，東京的寫字樓空置率幾乎是連年下降，惟疫情之下連降勢頭告終。

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