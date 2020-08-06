【fb直播】港股升跌無路捉？

美國又嚟料！美國國務卿蓬佩奧表明有意進一步封殺中國應用程式及限制雲端服務，市場憂慮兩國關係再陷緊張，港股周四(6日)走勢反覆，恒指在二萬五關來又回！美國頻頻出招，港股短期難有運行？短線有咩因素要睇實？

市場避險情緒升溫，推動國際金價及銀價攀至歷史高位之外，更帶動相關股份齊齊展升浪，呢股氣勢可持續幾耐？家陣追入仲值博？邊類產品水位多？

物管股接連報捷，紛紛發盈喜，資金隨即流入追捧！一線至二線均現炒作下，股民想買幾手揀邊隻好？

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