長實上半年少賺57.9%　中期息減至0.34元

集團主席李澤鉅在分析員會議中被多次問到派息問題，下半年會否因新冠肺炎疫情延續而再削減派息。他回應指，現時正是併購資產的好時機，雖然公司能夠派高股息，可是更想投資於好項目去提升回報。至於會在甚麼地方及買甚麼項目，李氏表示，全球都有看，並且着眼於回報率多於地區或項目性質。

根據業績報告，集團於房地產信託和投資物業的公平值變化皆由盈轉虧，分別錄得13.18億元和6.89億元的虧損。去年10月完成收購的英式酒館業務Greene King首次有半年業績入帳即錄得虧損，虧損額達19.38億元。惟李氏對酒館業務有信心，認為疫情改善後，該業務會很快回復。

長實上半年確認之物業銷售收入按年升1.31%至194.84億元，當中香港、內地、海外分別佔約31%、56%和13%。

有分析員關心美國取消香港特殊待遇，以及其他政治事件對市場的影響。李氏表示不評論政治，不過，對香港樓市感到樂觀，除了因為低息環境持續，也因為本地需求健康，以及政府能供應的土地有限。他又指出，今年大型住宅單位的銷售速度較去年佳，估計或由於有相關的新供應推出市場所致。

不過，長實期內其他多項主要業務的收益貢獻都錄得倒退。酒店及服務套房業務收益按年大跌96.23%至約3,300萬元，物業及項目管理收益跌5.46%至1.73億元，物業租務收益亦按年跌11.15%至31.69億元。

李氏亦對近期多項新聞解畫。集團於7月初時被指在倫敦以10億英鎊打造香港城，他直斥有人在該項目上做新聞，將之化成焦點。而被問到長實早前以78億元出售成都項目的原因，他指，集團向來的工作是買地興建及銷售，成都交易只是類似批發形式出售。

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