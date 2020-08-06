長和半年盈利跌29%　派息0.614元

業績通告顯示，期內長和零售業務收入按年倒退11.46%，EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年倒退26.31%。中國保健及美容產品同店銷售按年跌29.2%，較歐洲的僅5.7%嚴重，惟六月份中國保健美容產品銷售額按年跌幅收窄至16%。

李澤鉅稱，要為任何行業或全球經濟的復甦方向作預測仍困難，零售業務盈利能力要與去年下半年相若恐面對相當挑戰，惟美容保健過去半年的表現比他想像堅韌。副董事總經理黎啟明亦稱，零售業務已呈現令人鼓舞的復甦迹象。

另一收入重鎮歐洲3集團方面，上半年錄得收入及EBITDA按年分別下跌6.76%及8.41%；惟市場更關注的是長和去年打包歐洲通訊基建資產組成的公司日後有何大計。長和稱，要透過提高目前為1.2倍的出租率去壯大收益，並繼續研究提升其價值之選項。

財務董事陸法蘭無正面回應是甚麼選項，惟李澤鉅稱關鍵是不能影響核心業務。聯席董事總經理霍建寧又指，華為設備在香港和印尼用得較多，但整體相關風險敞口不大。

另外，霍建寧稱，煉油毛利大跌令赫斯基收支平衡點升至油價每桶40多美元，但若油價企穩目前水平，下半年應該還好。

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