【乘客驟減】港鐵半年轉虧3.34億　續提供租金減免

港鐵上半年經常性業務收入215.92億元，按年減少23.6%，當中香港客運業務收入62.34億，按年減少41.68%，跌幅主要來自新型冠狀病毒疫情爆發所造成的不利影響，導致乘客量減少及平均車費下降。

期內，香港車站商務收入18.09億元，按年減少49.11%；香港物業租賃及管理業務收入25.82億元，按年減少2.01%。

公司表示，期內因新型冠狀病毒疫情所實施的社交距離限制措施，包括僱員在家工作、學校停課等，令使用鐵路網絡的乘客減少，導致乘客量受到嚴重影響，本地鐵路服務的乘客量因此下跌33.3%至5.536億人次。

疫情亦導致香港與內地的邊境口岸關閉，紅磡站城際直通車出入境管制站均停止開放，過境服務以及高速鐵路(香港段)的乘客量因此大幅減少，機場快綫的乘客量亦下跌77%。

行政總裁金澤培在網上業績會議表示，本地疫情出現新一波爆發後，對港鐵經營影響較大，基於疫情發展難料，無法為下半年業績表現作預測。他指，稍早本地疫情趨於緩和後，不論乘客量或商場業務都逐步恢復，期望業務在疫情緩和後恢復。他希望繼續維持漸進式的派息政策，但仍視乎公司財政及經濟狀況決定。

港鐵2月公布減免商場中小型租戶2、3月的一半租金，金澤培指出，至目前仍有因應租戶經營情況，提供不同的租金減免。物業總監鄧智輝補充，租戶在續租時較審慎，但許多商戶與公司長期合作，公司亦有提供不同方案，以制定新租務安排。

另外，鄧智輝指，商場項目工程大部分已完成，日出康城第七期商場「The LOHAS康城」預期於今年底開幕，受疫情影響，招租進度較預期出現滯後，現時目標是在不久將來滿足市民的民生需求。

他續指，至於「日出康城」第十三期、黃竹坑站第五及第六期項目的招標準備工作如火如荼地進行，康城項目將會是首個招標項目￼￼，將提供超過2,500單位。另他預計，下半年暫未有任何新項目會取得入伙紙。

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