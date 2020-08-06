中美科技戰：中芯次季賺1.37億美元飆6.4倍　看好前景

集團的2020年第三季指引顯示，預期季度收入按季增1至3%；毛利率介乎19至21%的範圍內；非國際財務報告準則的經營開支將介乎2.2億至2.35億美元之間；由非控制性權益承担的損失將介乎零至1千萬美元之間。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松說：「儘管宏觀環境仍在變化，但芯片需求依然強勁。第二季公司再創佳績，收入達9.38億美元，按季增加4%，按年增加19%；歸屬於公司的應佔利潤為1.38億美元，創單季新高。季內成熟技術應用平臺需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計第三季收入持續增長。公司致力於創新和發展，把握國內國際雙循環的機遇，為更多海內外客戶提供更加優質的產品和服務，推動公司不斷成長。」

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