新股專輯：泰格醫藥暗盤做好　早段升逾一成

在耀才證券暗盤交易中心，暗盤開市報110元，屬盤中低位，曾高見115.6元，升15.6%，開市半小時報114.6元，升14.6%。在輝立交易場，暗盤同樣開報110元，高見118.5元，開市半小時報115.3元，升15.3%。

該公司是次錄413.39倍超額認購，凍資逾2,440億元，成今年新股凍資額第4名，及近5年新股凍資排名榜第7位！

泰格是次吸引逾31.99萬人認購，其中約13.22萬人為「一手黨」，中籤率僅5%，認購60手才穩中一手。國際配售則超購約20倍。大戶共9,589名，其中114名大戶以「頂頭槌飛」認購2.94萬手，每張涉資2.97億元，最終獲派86手，中籤率僅0.29%。

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