【專家樓評】黃詠欣：加按內地房產套現　邊啲城市可以？

過往有不少人在內地置業，不過即使內地物業樓價上升，但要在內地銀行將物業加按套現絕不容易，故此一旦有財務需要只能賣樓套現，相對地影響了資金流動性。

近期有部分香港銀行明白客戶可能有此需要，故此推出了內地房產套現計劃。此計劃只接受持有內地房產的香港居民作現契套現，申請時需提供香港身份證及房產證，暫時只接受內地數個地區的物業，當中包括﹕北上廣深、中山、順德、汕頭、福州、泉州、天津、上海、北京，而物業類型包括所有商品房，即住宅、寫字樓、廠房、商舖及公寓。

至於產品詳情，在按揭成數方面，如以收入作審批的話，按揭成數最高5成，如以資產作審批的話，按揭成數最高4成；在按揭年期方面，如住宅物業按揭年期最長為20年，如寫字樓、廠房、商舖及公寓按揭年期最長為15年；在按揭利率方面，相對比香港物業按揭高一點，大約為P-1.5%至P-1.25%(現時P為5%)，即實際息率約3.5%至3.75%。

另外產品設有3年罰息期，最高貸款額為5,000萬元。在批核準則方面，供款佔入息比率可在80%內及毋須做壓力測試，而計算按揭年期時會以年齡70減及樓齡要在25年內(廠房在5年內)。

最後要注意借款人要繳付一些額外費用，包括：銀行手續費(貸款額的0.5至0.75%)、兩地律師費、抵押費、估價費等，整個流程預計約為3個月。

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