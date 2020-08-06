電訊盈科6個月轉蝕5.8億　派息9.18仙

集團亦公布，建議將「Now TV」業務營運轉讓予香港電訊，代價為2.5億美元(約19.5億港元)。另外，公司將於適當時候就有關PCCW OTT的策略作出進一步公告。

集團表示，期內香港電訊的總收益減少3%至146.06億元，反映消費意欲疲弱令流動通訊產品銷售轉弱，EBITDA(即除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)減少3%至55.46億元，EBITDA邊際利潤則維持平穩。

Now TV的收益減少6%至12.7億元，主要由於全球主要體育賽事暫停，以及銷售活動減少。企業方案業務的收益增加11%，達到19.07億元，原因為企業方案業務於東南亞取得多個重大項目，以及市場對數據中心的殷切需求。惟多國政府實施封城，導致多個項目交付停頓，人力動員率下降及出現若干壞帳，企業方案業務的EBITDA因而受挫，減少至2.25億元。

期內公司錄得股東應佔虧損5.84億元，原因是集團為推動免費電視及OTT業務增長，投資及融資成本均有所增加，以及二世古花園柏悅酒店相關的開支在酒店開幕起開始確認。

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