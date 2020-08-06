綠城管理7月合同銷售額63億人幣

截至2020年7月31日止7個月，集團的代建項目累計取得合同銷售面積約212萬平方米，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售面積約145萬平方米、聯營及其他公司取得合同銷售面積約為67萬平方米；合同銷售金額約為314億元，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售金額約236億元、聯營及其他公司取得合同銷售金額約78億元。

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