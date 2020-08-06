冧價持續！居屋王康山花園「大兩房」做價創4年新低

資助房屋繼續冧價，鰂魚涌居屋王康山花園再錄平價成交。市場消息透露，屋苑2座低層D室，實用面積484方呎，屬「大兩房」間隔，未補價第二市場叫價580萬港元，放盤約8個月，減價至550萬元沽出，創同類型單位2016年後新低，呎價11,364元。

據了解，同面積中層單位，上月售價達630萬元，是次成交做價低12.7%。由於屋苑一個低層三房單位，近日成交價跌至668萬元，呎價僅約1.13萬元，其他業主叫價亦跟隨回落。

鑽石山居屋宏景花園都錄跌價個案。富誠地產李志揚表示，該盤2座高層K室，實用面積424方呎，兩房間隔，望市景，日前以綠表價438萬元成交，較同面積中層單位6月做價低近11%，呎價10,330元。原業主於2005年5月以92萬元購入。

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