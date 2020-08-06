港鐵：下半年業績難測　The LOHAS招租滯後

他指，稍早本地疫情趨於緩和後，不論乘客量或商場業務都逐步恢復，期望業務在疫情緩和後恢復。他希望繼續維持漸進式的派息政策，但仍視乎公司財政及經濟狀況決定。

港鐵2月公布減免商場中小型租戶2、3月的一半租金，金澤培指出，至目前仍有因應租戶經營情況，提供不同的租金減免。

物業總監鄧智輝補充，租戶在續租時較審慎，但許多商戶與公司長期合作，公司亦有提供不同方案，以制定新租務安排。

鄧智輝指，商場項目工程大部分已完成，日出康城第七期商場「The LOHAS康城」預期於今年底開幕，受疫情影響，招租進度較預期出現滯後，現時目標是在不久將來滿足市民的民生需求。

他續指，至於「日出康城」第十三期、黃竹坑站第五及第六期項目的招標準備工作如火如荼地進行，康城項目將會是首個招標項目￼￼，將提供超過2,500單位。另他預計，下半年暫未有任何新項目會取得入伙紙。

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