尖沙咀地舖短租僅嗌15萬　較舊有長約租金低66%

肺炎疫情打擊香港零售及餐飲市道，連帶舖位租賃市場都受牽連。近期不少品牌縮減規模甚至退租，吉舖明顯增加，長租約舖位難以租出，不少業主面對現實，將舖轉作短期租約吸客。其中尖沙咀加連威老道一個地舖以短租形式招租，意向月租約15萬元，較該舖舊有長約租金低約66%。

中原(工商舖)商舖部分區營業董事梁偉傑表示，上述短租放盤個案位於加連威老道30A號交吉地舖，面積約1,000方呎，平均意向呎租約150元。據了解，舖位前租客為韓國化妝品店，舊租金達約43.5萬元，已遷出一段時間。其後業主減價逾三成，至每月約30萬元長租形式放租，惟有見近月零售市道慘淡，商戶租舖態度審慎，終決定接受短租形式。

梁氏補充，該業主同時持有毗鄰的加連威老道32A號地舖，面積約1,015平方呎，早前亦已短租予本地時裝店，為期半年，成交月租同約10餘萬元。

他續稱，加連威老道屬尖沙咀區一線街道，獲不少知名品牌進駐，但近期有不少租戶都撤退，如美國時裝品牌GAP就提早棄租其加連威老道旗艦店。

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