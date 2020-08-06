德勤劈炮及退任潮未完　逾7個半月涉76企核數師

中核國際公布，德勤辭任公司核數師，於8月6日生效，原因是與德勤對截至今年12月31日止年度審計費用沒有達成共識。董事局委任立信德豪會計師事務所為新任核數師，於8月6日生效，直到下屆周年股東大會為止。

圓通速遞國際表示，由於與德勤無法就截至今年12月31日止財政年度的核數費用達成一致，德勤已辭任核數師，自8月6日生效。董事會決議委任畢馬威會計師事務所為核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止。

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