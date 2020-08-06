李澤鉅︰長和減派息是要積存資金抗逆

該公司上半年業績受壓主要來自加拿大上市油企赫斯基能源。聯席董事總經理霍建寧表示，赫斯基收支平衡點是油價38美元一桶，惟煉油每桶毛利由15美元降至7美元下，收支平衡點就被扯高至40多美元左右。要是油價企穩於目前水平，下半年應該還好(OK)，其實6、7月份從現金流角度已經實現收支平衡。

零售方面，李澤鉅強調，保健美容的表現比預期中好，只要封城等防疫措施放寬，客人自然會回來，況且疫情期間也不是與客人完全「中斷關係」，網上銷售額仍錄高速增長，可以維持下去。副董事總經理兼屈臣氏舵手黎啟明亦稱，零售業務已呈現令人鼓舞的復甦迹象，就歐洲而言，英國7月份按年跌幅再有縮窄，Benelux(比利時、荷蘭、盧森堡)則重拾增長。

電訊方面，市場最關注長和怎樣處置歐洲的通訊基建資產，引來多名分析員連番追問。財務董事陸法蘭均沒有正面回應，惟李澤鉅提到重點是不能影響核心業務。霍建寧指，華為設備在香港和印尼用得較多，整體而言風險敞口(即未被對沖的風險)不算大。

霍建寧及李澤鉅皆稱，長和坐擁龐大的優質資產，這是指任何時候都是好資產，內部也壓力測試過最極端的情況，執行得好就得增長得快。然而，霍建寧對英國電訊業務上半年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)毛利率按年大跌10個百分點至30%表示不滿，指增長不足卻開支過多，目標是40%，期望盡快實現，惟以前愛爾蘭的EBITDA毛利率敬陪歐洲6國末席，現在也能提升至40%水平。

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