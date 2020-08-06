長實減派息　李澤鉅：為保留資金作併購

他不預測下半年派息會否持續受疫情影響，雖然強調公司能夠派高股息，可是更想投資於好項目去回饋股東。至於會在甚麼地方，買甚麼項目。李表示，全球都有看，並且着眼於回報率多於地區或項目性質。

他在會上亦為到集團近期多項新聞解畫。其中7月初時集團被指在倫敦以10億英鎊打造香港城，獲英國首相約翰遜拍板。

他直斥，有人在集團倫敦該項目之上造新聞，將之化成傳媒的焦點。他解釋，該項目的地皮差不多是10年前購入，經過漫長而乏味的規劃過程，過去5、6年他都需要每周審視該項目的規劃大綱圖。如今第一期工程雖然會很快動工，但過去1個月之內該項目實在沒有任何的轉變有報道價值，是有人刻意將之重新包裝成新聞。

另外，他被問到長實早前以78億元出售成都項目的原因，他指出，集團向來的工作都是買地興建及銷售，成都的出售只是出售1件未完成的產品，可視為批發多於零售，只是金額比較大所以吸引很多人的注意。他又指，就算計及該出售，集團今年的地產銷售總金額亦與近年的成績相若。

至於去年集團買入的英國酒吧業務Greene King受到疫情影響而停業，李表示，影響到約兩個月的收入，但他有信心，一旦當地疫情受控，相關業務會有很快的回復。

被問到美國取消香港特殊地位，以及多國取消與香港的引渡協議對本地市場的影響。李澤鉅表示不評論政治問題，但他認為，香港地產市場將會受惠於政府沒有更多的土地供應，而且本地的需求持續例如新家庭出現、低利率等，都是健康的需求情況。

他又指，去年大型單位的買賣非常緩慢，可是到今年該類單位的銷售漸多，且銷售情況較市場預期為佳，部分原因或與集團的Sea to Sky開售有關，他對樓市感到樂觀。

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