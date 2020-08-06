電盈：最快9月完成出售NowTV予HKT

她提到，Now TV業務與香港電訊的寬頻及移動用戶關繫程度較高，而轉讓業務能加強兩者的協同效應，亦是合理做法，惟強調無意將其他媒體業務再轉讓。

電盈指出，交易所得款項將由電盈用作一般企業及營運資金用途，包括償還電訊盈科層面的債務。

現時Now TV由電訊盈科媒體集團營運，截至6月底止，Now TV業務收入12.7億港元，按年減少6%；EBITDA為1.98億元，按年跌3%。

至於檢討PCCW OTT，即「Viu」及「Moov」品牌策略，包括將其上市，或通過策略夥伴投資，向業務引入第三方融資。許氏指，現仍未決定上市地點，但會為上市尋求最佳估值、有欣賞其增長前景的投資者。

她又指，過去數年，OTT業務於海外市場增長顯著，相信業務估值更多在於其增長面，暫時仍會留在電盈內。

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