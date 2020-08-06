共渡難關！傳內地要求大型國有金融機構適度減薪

財經媒體彭博報道，中國經濟在疫情衝擊下艱難復甦之際，政府要求國有金融機構的員工共渡難關。部分大型國有金融企業據稱正在率先落實決策層適度下調今年薪金的安排，為實體經濟復甦提供更大支持。

消息人士表示，財政部關於國有金融企業工資決定機制的實施細則的通知，已經下發主權基金、政策性金融機構、大型國有銀行等機構，要求企業薪金要綜合考慮經濟效益等因素。消息人士稱，細則規定的計算方式將導致這些中央政府管理下的金融企業整體薪酬出現不同程度的下降。在某些情況下，平均降幅可能達到30%。

消息指出，中投公司、國家開發銀行、工商銀行、中信集團等機構均在上述文件影響之列。消息人士並稱，部分金融機構去年已經收到減薪的通知，但執行力度不一，有些機構則較早採取了減薪的行動，財政部近期已經督促動作遲緩的機構跟進。

市傳財政部制定了公式將一系列經營績效指標與員工工資總額掛鈎。收益未達到政府預期的機構，將面臨更大幅度的減薪。各個層級的員工都將不同程度受到影響，以整體降低相關企業的平均薪酬水平。其中一名消息人士稱，不過這些機構仍被鼓勵在保證總薪酬支出不變的情況下，繼續招聘員工。

財政部、中投、中信集團、國開行均未立即回覆尋求置評的請求；工商銀行不予置評。

這是繼監管部門要求商業銀行適度讓利後又一護航實體經濟的重要舉措。6月召開的國務院常務會議明確要求，通過引導銀行對企業實施貸款延期還本付息，減少銀行收費等政策，推動金融系統全年向企業合理讓利1.5萬億元人民幣。

同時，根據中銀保監會數據，目前銀行業通過展期、續貸等方式對超過1.8萬億元人民幣的中小微企業貸款本息實施延期。

減薪可能會加速國有金融企業高級人才的流失，與全球同行相比，中國的金融從業者長期以來焦慮於低薪酬水平。全球第二大主權財富基金中投公司已經受到人才流失的困擾，自4月以來，其3名高管辭職。

中投公司的董事總經理和部門負責人每年的收入通常在100萬元至200萬元人民幣之間，具體取決於業績。儘管這是一些政府官員的最高薪水，但與華爾街的薪酬相比仍是相形見絀。

減薪計劃還可能給在香港工作的國有銀行員工帶來新的打擊，他們據悉近期被告知需要開始繳納最高稅率可達45%的薪金所得稅，而香港的對應稅率為15%。

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