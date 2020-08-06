綠城集團7個月合同銷售金額增26%
2020年08月06日 18:43
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綠城中國(03900)公布，7月綠城集團(包括綠城中國控股有限公司與其附屬公司連同其合營企業及聯營公司)取得銷售3,506套，銷售面積約47萬平方米，當月銷售金額約121億元人民幣(下同)，銷售平均價約每平方米25,588元。今年首7個月，綠城集團取得合同銷售面積約312萬平方米，合同銷售金額約787億元，其中，歸屬於綠城中國的權益金額約450億元。
7月綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目取得合同銷售面積約46萬平方米，合同銷售金額約63億元。今年首7個月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積約212萬平方米，合同銷售金額約314億元。
截至2020年7月31日止7個月，綠城集團累計取得總合同銷售面積約524萬平方米，總合同銷售金額約1,101億元，按年增長約26.6%。
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