綠城集團7個月合同銷售金額增26%

7月綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目取得合同銷售面積約46萬平方米，合同銷售金額約63億元。今年首7個月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售面積約212萬平方米，合同銷售金額約314億元。

截至2020年7月31日止7個月，綠城集團累計取得總合同銷售面積約524萬平方米，總合同銷售金額約1,101億元，按年增長約26.6%。

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