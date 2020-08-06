人行料全球主要經濟體續採低利率政策　再降空間有限

中國人民銀行發布第二季貨幣政策執行報告，藉此回應怎看待全球低利率的議題。中期而言，人行相信，全球主要經濟體低利率政策仍將持續，但政策利率進一步下降的空間有限。

該報告提及，除政策因素外，經濟潛在增速下降等長期結構因素，是全球低利率的主因。其次，與更低的實際中性利率及低通脹相適應，導致部分發達經濟體實施零利率甚至負利率政策，但從政策效果看，低利率政策效果不及預期，作用還有待觀察。

該報告續指，利率過低還會導致資源錯配等諸多負面影響，包括利率過低或引發資金大量流向「殭屍」企業，加劇企業部門債務攀升及產能過剩問題，阻礙技術創新和產業升級轉型；容易鼓勵金融機構的冒險行為，過度加槓桿，加大金融體系脆弱性；寬鬆貨幣政策釋放的資金更多流入資產市場，主要經濟體低利率及量化寬鬆，有機會導致其他經濟體跨境資本流動和外匯市場風險上升，金融市場價格和匯率波動加大。目前，低利率的局限性已引起發達經濟體對貨幣政策的反思，政策框架被重新評估。

在值得關注的問題方面，人行認為，企業面臨償付能力不足的問題，可能引起破產潮、降級潮。受新冠肺炎疫情影響，美國企業破產數量增加，多家著名企業已申請破產，航空業、旅遊業等行業企業面臨經營壓力。

同時，全球槓桿率進一步上升。疫情衝擊下，經濟停擺導致居民和企業收入驟降、債務上升，政府的疫情應對和救助措施，推升短期財政赤字和政府債務水平。金融市場亦存在風險隱患，一些消息面的衝擊容易引發市場的大幅波動，尤其是新興市場需警惕跨境資本流動和匯率波動的風險。

據人行披露，去年5月因嚴重信用風險被接管的包商銀行，據最新的清核資產結果，包商銀行將被提出破產申請，對原股東的股權及未予保障的債權進行依法清算。另外，有關部門正依法對相關人員進行問責。

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