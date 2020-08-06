金發局：港應考慮引入稅務虧損轉移及寬免機制

香港金融發展局建議，香港應考慮引入集團稅務虧損轉移及寬免機制，允許向納稅人提供某種形式的集團虧損稅務寬免，或允許集團某一公司或子公司未動用的稅務虧損轉入，並用作抵銷同一集團內另一家公司或分公司的應課稅利潤，以鞏固香港在國際金融市場上的競爭力。

金發局稅務及金融服務工作小組組長葉招桂芳指，具競爭力且簡單、低稅制向是香港的優勢，惟近年許多地區亦調低稅率，使香港低稅率吸引程度不及以前。香港更是國際金融中心中，唯一一個地區未有集團虧損稅務寬免機制，相信引入相關機制後，可加強香港優勢，並能在區內日益激烈的競爭中提升香港的吸引力。

她認為，該機制亦可吸引金融服務業界將更多商業活動安排於香港進行，從而對香港整體經濟帶來更大的發展動力。

金發局提交的建議中，進行稅務轉移的集團須擁有75%公司及分公司股份，以及兩間公司必須採同一會計年度，方可進行稅務整合及轉移。金發局認為，轉移及寬免機制可減輕創新業務和研發投資的風險影響，亦方便業務剝離。

金發局稅務及金融服務工作小組成員范萍表示，有關建議能鼓勵集團企業在困難時刻繼續在港投資，亦可成為政府支持企業的援助措施。

她認為，有關機制可減輕創新業務和研發投資的風險影響，變相鼓勵企業投入科技創新。另外，税制亦是企業選擇發展地方的重要考量之一，若香港税制落後於其他國家，長遠而言勢削弱金融機構業務來港的吸引力。

事實上，金發局在2017年曾向政府提出相似同的建議，但惟政府憂慮會造成稅收波動等影響，而未被採納。葉招桂芳認為，該局一直與不同持份者進行溝通，認為今次報告考慮得更詳盡，明白政府擔心稅收減少，故建議中亦設有上限，相信政府不會難以負擔的水平。

金發局董事會成員黃子遜舉例指，新加坡自2003年起實行稅務寬免機制，但未見對政府稅收造成顯著損失。

金發局坦言，建議難於短期內實行，於明年推行的機會很微。

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