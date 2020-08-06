星展香港半年純利跌24%　撥備達8.7億元

受新冠肺炎爆發和經濟環境的不利因素影響，星展香港上半年純利按年下跌24%至33億元，總收入錄77億元，按年下跌9%，連帶撥備前利潤按年下跌11%。

受惠於非貿易大型企業貸款的帶動，該行上半年貸款按年增加8%，抵銷部分不利影響。但由於利率下跌，令淨息差按年收窄36點子至1.74%，拖累淨利息收入按年下跌13%，至50億元。

非利息收入方面，按年大致平穩，投資產品和財資銷售收入均錄得增長，但受到新冠肺炎爆發和經濟下滑的影響，其增幅被銀行保險、現金和貿易的服務費減少所抵銷。

星展香港總撥備為8.73億元，由於預期未來信貸環境轉差，及經濟前景不明朗因素增加，故一般撥備上升至6.9億元，特殊撥備則按年減少27%至1.83億元。

星展集團方面，上半年純利為24.1億坡元，較去年下跌26%。總撥備增加5倍至19.4億坡元，因保守預留12.6億坡元的一般撥備，以鞏固資產水平，應對疫情大流行所帶來的風險。

集團執行總裁高博德表示，雖然上半年宏觀經濟形勢嚴峻，但經營業績仍強勁。撥備儲備大幅增加、大批流動性流入和盈利穩健，鞏固資產負債狀況。儘管前景充滿不確定性，但已妥善部署。

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