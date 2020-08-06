新股專輯：螞蟻A股發行選中金為保薦人

已宣布啟動「A+H」在上海及香港同步上市的螞蟻集團，據外電引述消息報道，其已選擇中金公司為其A股發行的保薦人，並正就上海科創板上市事宜進行磋商，稍後或有更多投行加入，惟大部分外資投行「無份玩」，因已規則投行須參與投資。螞蟻及中金對此不予評置。

另據內媒報道，螞蟻集團正加快上市工作，料最快9月啟動招股程序。若以螞蟻2,000億美元估值計算，於A、H股市場分別出售10%及5%股份；合兼集資約300億美元，有望挑戰石油巨擘沙特阿美史上集資規模最大的新股。

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