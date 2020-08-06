向世界錢進：移居事宜「英」多探究

英國政府早前宣布，明年1月起符合英國國民(海外)護照(BNO)資格的港人及其近親，可申請「香港英國國民(海外)簽證」，可在英國最多逗留5年，期間可以工作或讀書。居住5年後可申請定居，其後再住一年可申請入籍，即時重燃港人對英國置業、經濟、升學、移民的關注。

●置業：上車客買510萬樓免印花稅

要在英國生活，居所不可或缺。儘管用萬餘港元租樓已有不少選擇，但更多人考慮置業。過往買12.5萬英鎊(約127.5萬港元)或以上物業需要繳付印花稅，但英國政府早前宣布，至明年3月31日，首次置業人士購買50萬英鎊(約510萬港元)或以下的住宅物業，將獲豁免繳付印花稅，非首置人士則要繳付3%的印花稅。

英國住宅印花稅稅階可見附表，需注意的是稅率以累進稅階計算。以首置買入90萬英鎊的物業為例，首50萬英鎊不用計算稅款，餘下的40萬英鎊才需要計算5%印花稅。

世紀21奇豐(國際)物業顧問行主席李峻銘指，英國的印花稅寬減措施令一些本來有意買入東南亞物業的港人，轉而留意英國樓；而原本想買英國預售樓花的投資者，也轉揀英國現樓新盤，因交易需在明年3月底或之前完成，才可受惠這措施。

若在明年4月1日或之後完成交易，不僅要繳付原先的印花稅，還要繳付新增的2%海外買家額外印花稅。以港人首置買入50萬英鎊的英國樓為例，印花稅由現時豁免增至2.5萬英鎊(約25.5萬港元)。

在原先稅率下，首12.5萬英鎊不用印花稅；其後12.5萬英鎊為2%稅率，等於2,500英鎊；其後25萬英鎊為5%，等於1.25萬英鎊；連總樓價2%的海外買家額外印花稅，等於1萬英鎊；總印花稅為2.5萬英鎊。

惟要注意，如果港人名下正持有物業，不管是香港抑或海外物業，英國也不會視為首置人士，買英國樓時仍要繳付至少3%的印花稅。

雖然買二手樓也可受惠印花稅寬減措施，但李氏指新樓和二手樓市場截然不同。若要買二手樓，宜事前飛往當地睇樓，甚至要聘請驗樓師查看物業有否「隱疾」。另需注意，買賣英國的二手樓沒有臨時買賣合約，純屬口頭協議，到三至四周後簽正式合約，有時業主也可反悔不賣，所以部分港人認為買一手樓會較方便。以他觀察，港人買英國樓，倫敦和曼徹斯特共佔九成。

入場門檻方面，在倫敦三區或四區的單位，一房約500方呎，索價40萬英鎊(約408萬港元)，扣除管理費等成本的淨租金年回報率約2至2.5厘；而在曼徹斯特同類型單位會便宜一半，約20萬英鎊(約204萬港元)，淨租金年回報率約4厘。另外，投資者可趁在香港仍有工作收入時，為英國物業敍做按揭貸款，一般可借七成，按揭息約3.5至4%。

●經濟：勢300年最差 服務業疲弱

新冠肺炎疫情重創全球經濟，英國自不能幸免，當地4月國內生產總值(GDP)按月縮20.3%，月度降幅史上最大，5月在放寬防疫措施下，亦僅按月升1.8%，反彈幅度不及市場預期的5.5%。大家仍在觀望6月的情況，但看來英國經濟較難出現V形反彈。

英國預算責任辦公室(OBR)近日發報告指出，英國經濟正步入300年以來最糟糕的一年，料經濟到2022年底才回到疫情前水平，並預測英國今年經濟萎縮12.4%。英倫銀行行長貝利亦指，英國經濟長期前景尚未明朗，預期央行將繼續保持低息。然而他也派定心丸，指英國經濟正走出疫情陰霾，房地產及新車銷售有強勁復甦迹象，只是服務業和娛樂業仍疲弱。

雖然英國經濟轉差，但失業率未見大幅惡化。英國截至5月的3個月失業率維持3.9%，較市場原先估計的4.2%佳。不過，就業數據顯示當地4至6月職位空缺跌至2011年有數據以來低位。另外，自英國脫歐後，英國政府對當地公司僱用海外員工的規限減少，有助降低港人在英國找到工作的難度。

●教育：公立學校免費慳番筆

不少有能力的家長希望子女赴英國升學。創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，英國政府推出BNO新政策後，令過往未曾想過子女在英國升學的家長也會考慮，因BNO持有人子女在英國可以入讀公立學校，隨時每年節省30萬港元學費，是很大的海外升學誘因。她補充，若有意赴英升學，要盡快行動，因不少名牌學校，按過往經驗會在今年9月或10月截止明年9月的入學申請，截止後「就算有錢都入唔到」。

英國的公立中小學為免費教育，私立學校則要收費，以就讀傳統私立寄宿學校為例，一年學費連住宿由30萬至40萬港元不等。私立學校的優勢是收生彈性較大，有基本的質素保證；而公立學校的質素則較為參差，報讀前宜先做好功課。

●生活：整體消費低過香港

在英國生活，使費豐儉由人，整體來說仍低於香港。香港經常成為全球生活成本最高城市之一，大部分英國城市則十大不入。

根據統計網站「Numbeo」的資料，在英國較便宜的餐館用膳，大概花費近120港元；在中等價錢餐廳品嘗三道菜套餐(一般是頭盤、主菜、甜品)，人均消費約245港元。而在超市購買食材，一公升牛奶約9港元、一打雞蛋約19港元、一個生菜約7港元，及一公斤雞柳約56港元。

至於住屋，一個約915方呎的單位，電費、水費等雜費開支平均逾1,500港元。一房單位租金平均約6,000至7,500港元，位處市中心的三房單位則平均約1.2萬港元。

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