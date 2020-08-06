越秀：四季酒店7月經營收入恢復75%
2020年08月06日 20:11
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越秀房產信託基金(00405)公布，截至2020年6月30日止中期業績，每基金單位分派0.099元人民幣(下同)(約0.1098港元)，按年下跌27.2%，分派總額亦跌24.9%至3.19億元。主席兼行政總裁林德良表示，充分考慮到手頭資金安排後決定上半年作3,200萬元特殊分派。按基金單位於6月30日的收市價3.53港元計算，收益率為6.22%。
酒店行業受疫情衝擊。他提到，四季酒店於上半年，透過調低房價、嚴格控制成本，提高整體客房收益，經營收入恢復程度從2月份的3%恢復至6月份的62%，7月份的經營收入恢復程度更升至75%。
林德良表示，酒店以往主要以商務客為主，藉推出主題客房以吸引家庭客，下半年亦會推出美食節等活動，以吸引珠三角周邊地區休閒客群。若下半年廣州交易會、汽車展等大型活動可順利舉行，有信心經營收入可恢復至去年同期的85至90%。
林德良表示，有留意來自第三方的物業併購機會，同時根據物業信託契約，越秀房託基金可收購香港及澳門的物業，故對收購港澳物業持審慎樂觀態度。
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