越秀：四季酒店7月經營收入恢復75%

酒店行業受疫情衝擊。他提到，四季酒店於上半年，透過調低房價、嚴格控制成本，提高整體客房收益，經營收入恢復程度從2月份的3%恢復至6月份的62%，7月份的經營收入恢復程度更升至75%。

林德良表示，酒店以往主要以商務客為主，藉推出主題客房以吸引家庭客，下半年亦會推出美食節等活動，以吸引珠三角周邊地區休閒客群。若下半年廣州交易會、汽車展等大型活動可順利舉行，有信心經營收入可恢復至去年同期的85至90%。

林德良表示，有留意來自第三方的物業併購機會，同時根據物業信託契約，越秀房託基金可收購香港及澳門的物業，故對收購港澳物業持審慎樂觀態度。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626