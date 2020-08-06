【全球攬炒】歐洲疫情惡化　經濟快速復甦希望近幻滅

財經媒體彭博報道，隨着從阿伯丁到加泰羅尼亞等歐洲的許多地方，恢復控制冠狀病毒傳播的措施，整個歐洲範圍內冠狀病毒病例的增加，給經濟迅速復甦的希望帶來了威脅。

本周西班牙、德國和法國都出現了病例激增的現象。同時，由於從旅遊、到酒店再到銀行和保險等各行各業都在遭受大流行病的衝擊，歐洲大陸許多公司都宣布裁員。

在歐洲是受災最嚴重的國家之一西班牙，在過去的24小時內，單日新增病例上升至1,772例。這是自該國政府5月25日更改數據收集方式以來的最高水平，不過仍遠低於爆發高峰時的數字。病例激增主要由亞拉貢和馬德里地區的疫情影響。

對於該國遭受重創的旅遊業來說，疫情加重的時機簡直不能更糟糕。作為歐洲最受歡迎的度假勝地，西班牙本周已經受到了進一步的壓力，因為更多國家追隨英國的做法，對民眾前往西班牙的遊客實行限制。

瑞士對任何從西班牙返回的人都實行為期10天的隔離，比利時則禁止其公民前往加泰羅尼亞地區旅行。加泰羅尼亞地區上個月實行了封鎖行動以遏制疫情爆發。

周四(6日)，德國的單日新增感染病例數量超過1000，是6月中旬以來首次。1,285例新病例創下3個多月來新高，衞生部長Jens Spahn呼籲公民尊重衛生和人際距離規定，包括在公共場所戴口罩。

他還宣布，德國將從周六(8日)開始對從指定高風險地區返回的旅客進行強制性免費檢測，除非他們可以提供近期的陰性檢測結果。

Spahn在柏林的新聞發布會上說：「這些最新數字表明大流行病尚未結束。最近幾天和幾周內的數字增加令人擔憂。如果繼續下去，情況將會真的變得很困難。」

儘管在圖盧茲和裡爾等數十個城市實施了強制性口罩法規，但法國的感染人數也在加速上升。過去一周，新病例的7天滾動平均值增加到超過1000，是5月上半月以來的首次。周三(5日)的滾動平均值為1,262例，在過去三周中增長了一倍多。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626