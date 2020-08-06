新盤UPDATES：屯門項目加推單位　大批向隅客入票

屯門區上車新盤銷售反應踴躍，發展商乘勢加推單位應市，並錄得大批向隅客及新入票買家認購，推動一手市場於疫情下繼續熱鬧。

●帝御．金灣次輪銷售單位暫錄約9500個登記

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．金灣收票反應繼續理想，上周六(1日)開售後，首輪共有約8,000個向隅登記有意認購次輪銷售單位，加上近日已錄得約1,500張新票，暫時合共已有約9,500個登記，料周日(9日)推出的185伙非常大機會可售罄。最快當天售樓後考慮第三輪推售安排，詳情可能下周一(10日)公布。

他透露，項目第1期只有3伙頂層特色單位，其中位於3座19樓單位10連天台戶，實用面積1,267方呎，可享游艇會景色。單位的廚房及浴室配套亦已作升級。該單位將以招標形式推售。

他又稱，項目地理位置理想，日後住戶可通過屯門至赤鱲角連接路，快速連接港珠澳大橋及香港國際機場，亦可透過深港西部通道往返內地。

至於樓盤第2期希望可緊接第1期單位售罄後，盡快取得預售樓花同意書，有機會今年推出。

●翰林峰中層戶呎售逾3萬元

港島一手細單位向來受歡迎。恒基地產（00012）旗下西營盤翰林峰，售出2座21樓F室一房單位，實用面積366方呎，成交價逾1,109.48萬元，呎價30,314元。據悉，該盤目前僅餘最後3伙待售。

●【多圖】朗城滙交樓入伙 住客會所曝光

華懋集團旗下元朗朗城滙，現正交樓入伙，該公司銷售部總監吳崇武稱，項目會所以大自然色系為主調，融合現代建築與自然，總園林及休憩面積廣達約68,000方呎。內園特設中央綠化園林，會所採用大量落地玻璃窗，把天然光綫和翠綠園景引入室內。設施方面相當多元化，包括健身室、宴會廳、約23米長室外游泳池、兒童嬉水池和池畔休閒雅座等。

●匯璽III樓價近950萬元單位終止買賣

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽III，原本於2019年9月售出的7座25樓B單位，實用面積359方呎，當時成交價949.87萬元，呎價26,459元，剛已列明為終止買賣合約。

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