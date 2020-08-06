樓價UPDATES：大圍業主搶區內新盤開售前沽貨

大圍有大型新盤醞釀推出，區內部分業主為免被吸走客源而搶先沽貨，其中盛世四房連套房單位，新近減價70萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山駿豪閣高層E室，實用面積521方呎，兩房間隔，以1,180萬元連車位易手，實用呎價22,649元。

●西灣河嘉亨灣6座低層H室，實用面積492方呎，兩房間隔，叫價1,100萬元，減至1,000萬元易手，實用呎價20,325元。

－－－－－－

九龍區

●譽‧港灣1B座中層C室，實用面積543方呎，兩房間隔，最初開價960萬元，減至930萬元易手，實用呎價17,127元，略低於市價。

●將軍澳海翩匯7座低層B室，實用面積520方呎，兩房間隔，放盤約10個月，以865萬元沽出，實用呎價16,635元。原業主於2016年9月以約606.6萬元購入單位，持貨近4年帳面獲利約258.4萬元。

－－－－－－

新界區

●大圍盛世2座低層NC室，實用面積958方呎，四房連套房間隔，放盤約一個月，由1,750萬元減價至1,680萬元成交，實用呎價17,537元。原業主於2016年4月以約1,165萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約515萬元。

●馬鞍山天宇海5A座中層B室，實用面積797方呎，三房連套房間隔，以1,111萬元易手，實用呎價13,940元。原業主於2010年以696萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約415萬元。

●馬鞍山翠擁華庭2座中層B室，實用面積816方呎，三房間隔，原開價970萬元，減價22萬元，成交價948萬元，實用呎價11,618元。

●東涌東環本月暫2宗成交，包括3A座高層5室，實用面積463方呎，兩房間隔，今年6月份放盤，叫價720萬元，終減價至638萬元成交，實用呎價13,780元。

●新屯門中心2座高層A室，實用面積501方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，放盤不足1個月，減價50萬元，以550萬元成交，實用呎價10,978元。

●荃灣荃昌中心昌寧大廈中層E室，實用面積368方呎，兩房間隔，7月叫價630萬元放盤，減價至540萬元沽出，實用呎價14,674元，低市價約5%。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626