夜市UPDATES：納指續破頂　港夜期低水120點

報道稱新一輪美國財政刺激方案取得進展，美股早市反覆向好，道指最新報27,256點，升54點或0.2%；標指報3,330點，升2點或0.07%；納指報11,011點，升13點或0.12%，再創歷史新高，高見11,022點。

港股期指夜市未止跌，目前報24,807點，跌9點，低水124點。

美國財政刺激方案最新的妥協來自白宮，據報特朗普團隊提議將額外的聯邦失業保險延長至12月，金額從每周600美元降至每周400美元，而非早前建議的200美元。

另外，美國上周初請失業救濟人數降至118.6萬，遠低於市場預期，不過人數已經連續20週超過100萬人，約為疫情暴發前平均水平的6倍。有分析稱，近來的一系列數據表明，美國疫情反彈正在妨礙就業增長和經濟復甦，勞動力市場面臨倒退的危險。

然而，傑富瑞貨幣市場經濟學家Thomas Simons在一份報告中認為，失業救濟數據的整體基調是3周左右以來最好的，下降幅度是自6月6日以來的最大跌幅。

【21:30】美國上周新申領失業救濟人數再度回落，美股周四早段靠穩，道指微升10點，報27,212點，以科技股為主的納指則跌8點，至10,989點。市場注視周五出爐的上月就業數據及新一輪刺激方案談判進展。

高盛報告指出，投資者低估了新冠肺炎疫苗在11月前獲美國當局批准使用的機會，及其所產生的市場影響，估計屆時負利率的假設將站不住腳，債息急升觸發債市拋售，與此同時，科技股的市場領導地位受到挑戰，資金可能大舉轉移至周期性股份和銀行股。

該行策略員亦指，一旦出現有關情況，加上白宮易主可能導致貿易政策風險下降和美國加稅風險增加，新興市場股票將會受惠。

亞馬遜創辦人貝索斯周三披露，已出售100萬股公司股份，估計套現逾31億美元。據彭博億萬富豪指數顯示，他仍持有逾5,400萬股亞馬遜股份，市值1,898億美元。亞馬遜股價周四早段報3,200.6美元，微跌0.14%。

最新業績顯示企業在疫下表現兩極化，當中希爾頓酒店第2季轉盈為虧，蝕4.3億美元，經調整後每股虧損61美仙，遠高於預期的31美仙，期內收入大跌77%至5.64億美元。希爾頓股價早段挫0.96%至79.23美元。

另邊廂，手作產品網上銷售平台Etsy第2季賺9,640萬美元，或每股75美仙，遠勝預期的39美仙，期內收入大增137%至4.29億美元，亦遠超預期的3.3億美元。Etsy估計今季收入續升介乎85%至115%，股價早段報138.17美元，升1.95%。

遊戲開發商Zynga第2季虧損擴大至1.5億美元，但收入大增47%至4.52億美元，當中網上遊戲銷售更破頂，並調高全年收入預測。Zynga股價早段急升4.99%至10.6美元。

至於召車app公司Uber在收市後公布業績，股價早段升1.14%至33.58美元。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626