【中美角力】中方加速應對金融及科技戰！

【中美金融戰：數碼貨幣提速】

中美金融戰開打後愈演愈烈，隨着美元急貶，內地加快推進「官方虛擬貨幣」進程，務求盡快減低對美元的倚賴！市傳內地四大行正進行大規模虛擬貨幣測試，背後原因之一相信是要抵禦一旦被限制使用美元交易的風險。外匯管理局早前亦減免12種外幣的手續費，為鼓勵「跳過」美元交易的舉措。外媒分析認為，這是內地有意加速以數碼形式推進人民幣國際化。

有銀行人士透露，正大規模測試的「數碼錢包」App，註冊時需要透過其中一家銀行開設數碼錢包，並分別連結各銀行帳戶，用戶即可將現金儲值進入錢包內。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆指出，人行積極進行虛擬貨幣試點，意義在於替代流通中的現金，有利人民幣流通和國際化，為貨幣釋出、貨幣政策的制定提供有力的參考依據。

不過，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，人民幣達致國際化的根本因素仍未改變，尤其內地設有資金管制，對資金流出設限並不利投資者調配資金，而將人民幣「虛擬化」，變相為資金記名，雖然更利監管，但或窒礙外商使用。

誠然，縱使內地近年人民幣國際化幾乎陷入停滯，但在美國發動金融戰下，現有急起直追之勢。外匯局早前宣布，自8月1日起暫免人民幣兌換12個貨幣的競價和詢價交易手續費，期限為3年，但不包含美元、歐元、英鎊、日元、澳元及港元。瑞穗銀行指出，人行減免手續費的舉措變相鼓勵其他貨幣跳過美元交易，轉向與人民幣直接交易，從而促進人民幣結算，加快人民幣國際化。

就此，吳卓殷則認為，人民幣始終未實現自由浮動，中間價定價機制未完全市場化，人民幣更設有每日波幅限制，縱使手續費減少，外商使用人民幣作交易媒介的誘因未算太大，坦言人民幣成為國際貨幣仍有一段距離。

【中美科技戰：中芯加注急追】

肩負國家晶片供應自主重任的中芯國際，今年第二季純利按年激增6.44倍，至破紀錄的近1.38億美元(約10.76億港元)，遠勝市場預期。儘管公司第三季業績指引較保守，惟經早前「國家隊」注資及登陸科創板後財力變得更強下，把今年資本開支預算再提高55.81%至67億美元，主要用於機器及設備的產能擴充。

中芯同樣受美國政府封殺華為晶片供應的「緊箍咒」，惟對中國來說，力爭晶片自主供應之意義，不僅是對沖美國政府狠辣的技術封鎖，還有在金融戰下減輕美元儲備流失，事關半導體乃前年中國進口金額最高的商品，逆差高達2,275億美元。

市場預期中芯今年收入為36.68億美元，換言之今年資本密度(資本開支對收入比率)達1.82倍，而力爭先進製程保持稱霸的台積電也不過約37%，中芯費勁拚產能可見一斑。

業績通告顯示，截至今年6月底止一季，中芯收入按年增長18.66%至9.38億美元，按季則增3.7%，合乎指引；期內，內地及香港收入佔比按年提高9.2個百分點至66.1%，即約為6.2億美元，按年增長近38%；而來自電腦方面的收入按年增長逾半。

市場關注中芯首次採用FinFET(鰭式場效電晶體)並象徵工藝大躍進的14納米製程之晶圓收入貢獻，惟公司現改為把14和28納米併為一組，第二季收入貢獻佔比為9.1%，按季升1.3個百分點；以此計算約為7,762.87萬美元，按季及按年分別增長20.72%及175.08%。中芯管理層稱，次季成熟製程需求旺盛，先進製程亦穩步推進，擴充產能將逐步釋放。

但要注意，中芯第三季收入指引為按季增速放緩到介乎1至3%(按年計至少增約16%)，而毛利率指引僅19至21%，較第二季的26.5%顯著下滑。

有投行分析師認為，中芯14納米良率仍有改進空間，惟28納米應受惠居家工作推高平板電腦等的晶片需求；本季毛利率大跌應該由於新生產線投產帶來額外折舊開支。中芯大舉加碼投資無疑會加重日後折舊壓力，惟擴產也預示需求好，市場或許傾向以後者思考，況且晶片國產化概念仍會保持中芯有較高市帳率。

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