內地六大政策展望　「保就業」重中之重

繼中國人民銀行周四(6日)發布貨幣政策執行報告後，財政部亦同步發布上半年財政政策執行報告。該報告明確指出六大政策展望，包括千方百計穩定及擴大就業，把保就業作為重中之重，更好發揮財政政策對穩就業的拉動作用。

同時，財政部將多措並舉保糧食、能源安全。穩定糧食播種面積和產量，把飯碗牢牢端在自己手上。其中，深入推進大豆振興計劃，深化糧食收儲制度改革，完善稻穀、小麥最低收購價政策，以及玉米、大豆市場化收購加生產者補貼機制，支持保障境內糧食供應及市場穩定。

在創新發展及產業升級保持產業鏈供應鏈穩定方面，引導資本、資源向戰略關鍵領域聚焦，大力支持關鍵核心技術，推動強化國家戰略科技力量，繼續支持引導跨境電子商務綜合試驗區建設。

人行在報告中亦指，通過加大信貸、租金、稅費等方面的扶持政策激發餐飲企業活力，更好發揮其在保就業、保主體中的作用。

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