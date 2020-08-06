中美貿易戰：倘反枱　人民幣有機會貶至7.05水平

反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數大跌，變相推動非美元貨幣上揚，人民幣中間價周四(6日)高開314點子，至6.9438兌每美元，惟中美兩國緊張關係持續升溫，在岸及離岸人民幣雙雙從日內高位回吐。有分析認為，兩國本月將就第一階段貿易協議舉行高層會談，對金融市場來說或是風險事件，一旦「反枱」，人民幣有機會貶至7.05水平，即每百港元兌人民幣或重返90.3左右。

人民幣日內走勢反覆，在岸人民幣兌每美元甫開市即升上6.93，高見6.9358，創自今年3月以來新高，收市報6.9441，升89點子，連續兩日上升，並創5個月新高；離岸人民幣日內則高見6.9327，於亞洲時段收報6.9444。

中美兩國即將舉行高層會談，券商野村發表報告指，正面情景可能是雙方堅持貿易協議，並對中國從美國進口的貨物目標進行調整，以反映新冠肺炎疫情的影響。然而，考慮到美國政府最近對中國採取的行動和批評，不排除美國總統特朗普或採取行動。

該行稱，倘若美國增加中國進口貨品的關稅，預計人民幣會呈現貶值，以抵銷有關影響，如美國政府對華進口價值1,310億美元貨品的關稅稅率，由7.5%提高至15%，估計屆時人民幣會貶至7.05。

野村亦認為，美國有可能選擇另闢門徑，避免貿易戰升溫而影響疫情下的環球經濟復甦。整體而言，於11月美國總統大選前，中美關係有進一步惡化的風險。

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