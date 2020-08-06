食正潮流！融創建議分拆物業管理服務主板上市

融創服務於周四向聯交所遞交上市申請表格(A1表格)，以申請將融創服務股份於聯交所主板上市及批准買賣。融創中國擁有融創服務100%權益，待建議分拆及上市完成後，融創中國預期將擁有融創服務不少於50%權益，而融創服務將仍融創中國附屬公司。

融創服務主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務，並於2019年1月10日在開曼群島註冊成立。

融創中國表示，看好物業服務行業未來的發展空間和潛力，建議分拆將使融創服務能借力資本市場，有助於不斷提升市場競爭力；提高融創服務盈利能力；提升整體營運能力；提升吸引、挽留及激勵人才的能力等。同時，融創中國將通過合併融創服務的財務報表及收取融創服務的股息，從融創服務的未來發展中繼續受益。

融創中國董事會擬向股東分派少部分融創服務股份，惟須滿足若干條件。有關保證配額的詳情尚未落實，將於適當時候就此刊發進一步公告。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626