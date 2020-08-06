惠譽將中國保險業評級下調至負面　反映疫情影響

國際評級機構惠譽將中國壽險和非壽險行業的評級展望調整至「負面」，以反映新冠肺炎疫情蔓延為保險業的資本和業績帶來的不確定性及風險，並影響各保險公司信用質素的預期。

受疫情禁足的影響，壽險行業在今年首4個月的原保費增速，由去年同期的16.1%下跌至今年的3.8%。此外，低利率環境導致再投資收益率下降，並對險企首季度的整體盈利能力和資本產生連鎖反應。

對非壽險公司而言，惠譽稱與疫情相關的理賠壓力仍在可控範圍內。主要上市非壽險公司的「綜合成本比率」有所改善，反映出儘管保費增速放緩，但承保業績卻因賠付和支出費用雙雙下降而出現好轉。

中國保險行業協會表示，截至今年5月18日，非壽險業與新冠肺炎相關的抗疫專屬理賠，累計金額達到1.48億元人民幣。

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