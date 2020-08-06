中創環球折讓近20%配股　淨籌1970萬

據公告，今次配售股份的每股配售價為0.048港元，較周四收市價0.059元折讓約18.64%。配售事項所得款項淨額估計將約1,970萬元，擬將所得款項約500萬元用於償還債務及利息，餘額將用作集團營運資金，或倘有合適機會，則用於收購。配售事項須待聯交所批准配售股份上市及買賣後，方告作實。

鑑於中創環球股份於過去3個月以0.1元以下進行買賣，董事會正在考慮進行建議股份合併。該公司將向聯交所上市委員會申請批准合併股份上市及買賣。有關建議股份合併建議詳情將於適當時候公布。

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