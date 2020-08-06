柯達又炒過！特朗普將簽署行政命令振興美製藥業

外國傳媒報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅周四(6日)表示，美國總統特朗普將簽署一項行政命令，振興美國製藥業。受消息刺激，由菲林轉型製藥的柯達又炒過，股價開市應聲大漲10%。該公司一周前獲得美國巨額貸款注資，轉型產藥。

美國製藥業嚴重倚賴中國和印度，這兩國供應全球原料藥總量約60%，疫情衝擊下，美國出關鍵藥品供應、生產問題，連帶讓美國人民陷入「缺藥」危機。

納瓦羅表示，特朗普料將在周四稍晚造訪俄亥俄州期間簽署一項行政命令，以減少美國對中國等國家的藥品依賴。即將簽署的行政命令將敦促購藥者購買美國製造的藥品、放寬聯邦藥品安全和環境法規和其他措施。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626