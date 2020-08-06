特朗普斥Twitter和Facebook對他進行不公正審查

財經媒體彭博報道，美國總統特朗普表示，社交媒體公司在對他進行不公正的審查。此前Twitter和Facebook封鎖了與總統相關聯帳戶共享的一則視頻，因為該視頻違反了上述企業有關冠狀病毒錯誤信息的政策。

特朗普周四(6日)在克利夫蘭WTAM電台節目中表示，「當然」他正在遭遇審查。他說：「他們在對任何右翼的人、任何共和黨人、任何保守的共和黨人進行審查，看看他們左翼說的可怕的話吧。」

特朗普連任競選陣營的推特帳戶@TeamTrump在發布了特朗普周三(5日)所做的採訪片段後，被短暫禁止發送新推文。特朗普在接受福克斯新聞的這則採訪中表示，兒童對冠狀病毒「幾乎是免疫的」。

特朗普在視頻中指出，兒童「沒有問題，他們沒甚麼問題。這對他們沒有影響，我看過一些醫生說他們完全免疫。」這是關於為甚麼學校應該重新開放論點的一部分。不過，這與醫療當局有關兒童可能患病的說法背道而馳。

特朗普將同一段視頻發布到他在Facebook上的帳戶中，該視頻在推特凍結特朗普競選帳戶之前不久就被Facebook刪除。這兩家社交媒體公司都制定了禁止共享可能導致人身傷害的有關冠狀病毒的誤導性信息的政策。

特朗普周四說：「每位醫生都在說我正在說的話──可能不是所有醫生，我猜可能有些醫生不會。」

在上述視頻似乎已被刪除後，「@TeamTrump」帳戶在周三晚上恢復發布。

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