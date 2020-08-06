黃金價格暴漲　瑞士恐成美國「眼中釘」？

瑞士可謂「躺着也中槍」，今年前五個月瑞士對美國的商品出口額超過了愛爾蘭和德國，成為歐元區內對美國貿易順差最大的國家，商品出口額增加主要是黃金價格暴漲。不過，由於美國特朗普政府容易盯上順差國並徵收關稅，在這個榜單上名次上升並不是件好事。

瑞士對美國貿易順差最大的國家，在全球排名第三，高於其在2019年底的第十位，僅次於中國和墨西哥。

為甚麼瑞士對美國的出口額會猛增呢？原因在於黃金。瑞士是一個重要的黃金精煉中心，作為疫情時期投資者的避風港，黃金類的大宗商品是瑞士第二季度出口的主要推動力，

美國海關數據顯示，第二季度運往美國的黃金、白銀和硬幣數量增長了5倍；再加上黃金價格的漲勢洶洶，該商品的出口飆升了650%，但剔除金條和其他貴重商品，期內兩國間的貿易額實際上比今年前三個月下降了22%。

另外，瑞士作為全球領先的製藥中心，瑞士央行行長Thomas Jordan指出與美國貿易額的持續不平衡主要是由藥品和黃金類的大宗商品造成的，近幾十年來它們在淨出口中的增長與其在該國經濟中的重要性不成比例。

事實上，無論瑞士當局如何煞費苦心的解釋，巨大的貿易逆差依舊使得瑞士在今年被列入美國財政部「匯率操縱國」觀察名單。

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