【名家筆陣】施羅德：慎防BEVI股份泡沫爆破

個別生物科技及相關的製藥企業等股價，恐怕已升至無法持之以恒的高位。

自5月份以來，中國A股市場出現輕度泡沫化迹象，這種情況現時已蔓延至大中華區和南韓市場。個別行業的股價似乎已升至無法持之以恒的高位。因此，我認為市場正逐漸從輕度泡沫化走向完全泡沫化。

這一輪泡沫與1999年/2000年的TMT(科技、傳媒及電訊)泡沫如出一轍，我稱之為「BEVI」泡。BEVI所指的是甚麼？我們稱之為「BEVI」是因為這輪泡沫似乎集中在與下列行業相關的企業股票：

B ── 生物科技及一切與之相關的製藥企業股票，特別是那些只勾勒了未來發展藍圖而無實際收入的企業。

EV ── 任何可應用於電動汽車的部件、閥門、半導體及電池製造企業股票。

I ── 互聯網企業及任何宣稱擁有互聯網、雲端運算、電子商務、居家辦公、手機遊戲等業務的科技企業。

經歷過1999年/2000年TMT泡沫期的讀者來說，對現時的市場環境應該感到似曾相識。 在上述行業當中，個別股票呈現類似泡沫的情況頗為嚴重。

市場不乏相關的例子，但當中有數家生物科技企業的情況最讓人印象深刻。其中一家企業的市值自今年6月中旬上市至今已上漲至原來的4倍。到目前為止，該企業並沒有任何收入，同時亦只有一至兩種尚待開發的藥物具備潛力。

此外，區內另一家生物科技公司的股價在本年度至今已上升了22倍。雖然有關該公司的資料少之又少，但這家市值達60億美元(約468億港元)的公司似乎只有60名員工，而且並無任何收入。

直至七月初為止，泡沫過度膨脹的情況主要集中在二線企業，而非最大型公司。因此，我們有理由相信，主要指數整體的下行風險並不大。

然而，我們對互聯網行業的憂慮日益加深。例如，在亞洲基金慣常使用的標準基準當中，中國股票便佔了40至50%左右，而中國互聯網股票亦佔MSCI中國指數的40至45%左右。因此，若泡沫蔓延至互聯網行業，市場的確有可能會大幅下跌。

在美國，互聯網行業顯然存在明顯的差異，「並非所有互聯網股票都生而平等」。反觀中國，這種差異又是否同樣存在呢？再看看其他市場，不少互聯網以外的其他行業均陷入困境。除了東盟市場舉步維艱之外，澳洲市場亦乏善足陳，當中的房地產、銀行、周期、工業、石油及天然氣股仍備受冷落。種種迹象同樣顯示，本輪泡沫與TMT泡沫極為相似。零售投資者只顧追逐熱門投資主題及概念。

隨着泡沫蔓延至更廣泛的互聯網及科技板塊，我們正在為亞洲市場有可能面臨的下行風險感到憂慮。若純粹參考過往在亞洲發生零售泡沫的經驗，我們認為這次的泡沫應該會在爆破前演變成更大的泡沫。

然而，我們預期泡沫仍將主要集中在BEVI行業板塊。對於不隨波逐流的投資者來說，亞洲市場仍然存在機遇，例如大型特許經營銀行股或股息收益率達7%的優質資源股。

Robin Parbrook

施羅德投資管理(香港)有限公司亞洲股票另類投資聯席主管

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