【名家筆陣】富蘭克林鄧普頓：新興市場的三大新優勢

中國等新興市場國家在疫情下擁有更強的基礎及更大的財政靈活性。

疫情下我們冀盡快看到經濟復甦，不論是從底部急彈的「V形」復甦，緩慢的「U形」復甦，或是深度停滯更長時間的「L形」復甦。宏觀來看，我們對一些新興市場國家抱有相對樂觀的態度，這些國家無論是在社會、管治及醫療保健體系方面的處理都有優勢。另外，這場危機亦推動了新興市場機遇的一些長期趨勢。

第一，新興市場制度彈性增強。與已發展國家相比，很多新興市場企業在面對危機時的資產負債表都更為強勁。巴西、印度、中國及南韓等國家在過去幾年同樣受益於制度改革，相對於其他西方國家，新興市場在面對這場危機時相對擁有更強的基礎及更大的財政靈活性，這也是經濟復甦的好先兆。

其次，新興市場經濟體的性質也在轉變。過去十年，我們見證了新興市場由從事周期性行業及依賴外國需求轉向國內消費及技術的轉變。例如，在中國，貿易對其經濟的貢獻已經減半，這轉變亦確保了中國不再受制於西方經濟的復甦。

第三是創新及新興市場在基建及商業模式方面希望超越已發展國家的概念。我們看到新興市場在發展移動電訊、電子商務及支付等領域佔有優勢。這種商業模式非常適合新興市場的結構，並受益於在中國及印度等國家以極低成本提供的優質數據覆蓋。新商業模式也影響了西方的流行文化。例如，中國私營企業視訊流媒體平台TikTok，受到美國及世界各地的使用者歡迎。

總括而言，我們認為果斷的決策與高效的執行力，社會凝聚力及經濟彈性都是一些渡過經濟危機至關重要的因素。我們展望這些特性將能幫助各國渡過眼前的危機，而具有可持續比較優勢的經濟體及企業將較大機會平穩度過將會持續一段時間的經濟疲弱期。

我們認為，投資者在此時更需要按照國家、板塊、資產類別及在資產類別內按行業和個別企業去進行選擇。

富蘭克林鄧普頓投資

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