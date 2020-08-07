歐洲股市收市受挫　Adidas逆市漲近2%

英倫銀行對經濟前景感到悲觀，歐洲股市周四(6日)受挫，英國富時100指數收報6,026點，跌77點或1.27%；法國CAC指數收報4,885點，跌48點或0.98%；德國DAX指數收報12,591點，跌68點或0.54%。

英倫銀行維持基準利率在0.1厘不變，同時維持資產購買總規模在7,450億英鎊不變，符合市場預期。該行預計，英國2020年第二季的GDP增速將比去年第四季下降20%以上，當地經濟要到明年底才能彌補新冠肺炎疫情造成的損失。

個股方面，德國工業巨頭西門子經調整利潤升8%，好過預期，股價收市上漲1.62%。

德國運動品牌Adidas第二季營運虧損3.33億歐元，遜分析師預期的虧損2.9億歐元，銷售額下降35%至35.79億歐元，惟集團指第三季銷售恢復增長，股價收市升1.88%。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626