紐約期金收漲1%　連升5日再創新高

國際金價周四(6日)上揚，紐約12月期金收報每安士2,069.4美元，升20.1美元或1%，連升5日，再創收市新高。美匯指數報92.77，跌0.1%。

受到疫情打擊，市場對經濟復甦前景仍未重拾信心，加上各國刺激政策促使貨幣貶值的預期升溫，令黃金這類避險資產受到資金追捧。

CPM Group董事總經理Jeffrey Christian表示，的確有很多迹象表明經濟正在復甦，但當中有些數據並不全面，因為其只反映到整體情況，而不是中小企所面臨的困境。他續說，要實現正常的經濟復甦，還有很長的路要走。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，技術分析而言黃金和白銀市場已接近短線的主要高點，兩者均出現短期超買，價格有調整的風險。他忘記，隨着目前波動性增加和每日價格上漲幅度更大，當調整出現時，下跌幅度可能會加劇。

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