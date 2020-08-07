美股收市：道指升185點　納指7連揚並創新高

投資者觀望美國新一輪刺激經濟措施談判進展，並正消化最新失業數據，刺激美股周四(6日)收市做好。道指收報27,386點，升185點或0.86%，連升5日；標指收報3,349點，升21點或0.64%，同樣連升5日；納指收報11,108點，升109點或1%，連升7日，再創收市新高。

科技股領漲大市，蘋果公司收報455.61美元，升3.49%，創收市新高，市值進一步逼近2萬億美元，達到1.95萬億美元。

社交媒體Facebook旗下Instagram擬推出類似於競爭對手Tiktok的Instagram Reels，消息刺激Facebook股價收市急升6.49%。

另外，Netflix、微軟收市均升逾1%。亞馬遜創辦人貝索斯套現公司股份逾31億美元，亞馬遜股價收市靠穩升0.62%。

美國財政刺激方案最新的妥協來自白宮，據報特朗普團隊提議將額外的聯邦失業保險延長至12月，金額從每周600美元降至每周400美元，而非早前建議的200美元。

另外，美國上周初請失業救濟人數降至118.6萬，遠低於市場預期，不過人數已經連續20週超過100萬人，約為疫情暴發前平均水平的6倍。有分析稱，近來的一系列數據表明，美國疫情反彈正在妨礙就業增長和經濟復甦，勞動力市場面臨倒退的危險。

然而，傑富瑞貨幣市場經濟學家Thomas Simons在一份報告中認為，失業救濟數據的整體基調是3周左右以來最好的，下降幅度是自6月6日以來的最大跌幅。

對於後市，高盛報告指出，投資者低估了新冠肺炎疫苗在11月前獲美國當局批准使用的機會，及其所產生的市場影響，估計屆時負利率的假設將站不住腳，債息急升觸發債市拋售，與此同時，科技股的市場領導地位受到挑戰，資金可能大舉轉移至周期性股份和銀行股。

該行策略員亦指，一旦出現有關情況，加上白宮易主可能導致貿易政策風險下降和美國加稅風險增加，新興市場股票將會受惠。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626