世銀經濟學家警告：全球多國恐承受「疫情蕭條」

外媒報道，世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart認為，新冠肺炎疫情造成了經濟下滑，將導致許多國家承受「疫情蕭條」。

據報道，Reinhart及她的丈夫、Standish Mellon Asset Management首席經濟學家Vincent Reinhart在即將出版的一期《外交》雜誌撰文稱，世界將沿着與2008年全球金融危機相似的道路走下去，而且結果只會更差。這篇文章是在Reinhart獲任世界銀行職位之前寫的。

事實上，世界銀行在6月曾警告指，新冠肺炎所引發的衰退有可能使7,000萬至1億人陷入赤貧，而新興經濟體和發展中經濟體將創下1960年有數據以來最大幅度經濟萎縮。聯合國也表示，世界面臨至少50年來最嚴重的糧食危機。

Reinhart夫婦指，今次危機非常可怕，應稱之為「疫情蕭條」，而這次衝擊的共同性是不分國界的新冠肺炎疫情，其恐將更大比例的全球社會拖入衰退，超過大蕭條以來任何一個時期，而經濟復甦可能不會像經濟疲弱期間那麼強勁或迅速。

他們還警告稱，不應將經濟反彈與復甦混為一談，指自19世紀中葉以來所有最嚴重的金融危機中，人均GDP(國內生產總值)平均用了8年時間恢復到危機前的水平。他們鼓勵各國繼續實施財政和貨幣刺激措施。

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