致富專家教路　月供基金助忙碌一族打開投資大門

現代醒目的打工一族除了努力工作、 自我增值之外，都渴望靠投資將財富增值。可是根據一間投資銀行2016年的報告，香港是工時最長的城市，每周平均達50.11小時，不單止遠高於全球平均36.23小時，也顯著高於台北的41小時、東京的39.5小時和北京37.42小時。

每日應付工作已經很勞累，哪還有時間、心力投資？致富財富管理部總經理張德明了解現代人的需要，提出月供基金的方案，而在他所見的個案中，選擇月供基金作投資的多數是年輕人，或高收入但資產相對較少的專業人士，例如是剛畢業的醫生、護士，他們工作十分忙碌，但仍以月供基金作投資，不少人月供額更達1萬港元。

他表示，月供基金的好處是「唔使煩」，將資金交給基金經理，他會適時在基金之內調整投資組合，為財富增值。

投資涉及風險，但月供基金的本質就是將風險分散。張德明解釋，月供基金是一個長期投資，不用一次過押下一大筆錢，而是每個月分階段投入。另外，「市況跌咗落去係咪一定唔好彩呢？唔一定嘅，相同嘅金額因為價格低可以買更多基金單位」，以平均成本法來分散風險。

致富證券擁有多種月供基金給繁忙而又想投資的一族選擇，每月供款低至500港元。推廣期內成功申請，可免24個月認購費用，優惠期至9月30日止。